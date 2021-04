Serale Amici, Emanuele Filiberto scatena il Web: la battuta su Deddy e Rosa divide (Di sabato 10 aprile 2021) Nella prima manche il giudice nel dare il suo voto ha fatto un'osservazione che ha provocato diverse reazioni nel pubblico a casa L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 aprile 2021) Nella prima manche il giudice nel dare il suo voto ha fatto un'osservazione che ha provocato diverse reazioni nel pubblico a casa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

LCuccarini : È iniziata la terza puntata del serale di Amici: una puntata da non perdere! Tanto spettacolo, ma sopratutto tante… - xsheeranscarss : Posso dire quest'edizione di amici acqua da tutte le parti: cani e porci al serale, teatrini sugli insegnanti invec… - amicii2021 : I loro sguardi...??? #amici21 #amici #serale #amici20 #amici2020 #canto #esibizioni #ballo #sangiovanni… - silviette12345 : Non lo guardo più amici non ha davvero più senso , che schifo di serale . #Amici20 - lagaudins : no ragazzi non ci credo. martina non va in eliminazione. non ci posso credere devo ammettere che al serale mi sono… -