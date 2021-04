Salvini, Letta e la strong suasion di Draghi. Il mosaico di Fusi (Di sabato 10 aprile 2021) La moral suasion abita al Quirinale ed ha il volto autorevole e rassicurante di Sergio Mattarella. La strong suasion si è insediata a palazzo Chigi e mette in bella mostra l’effigie di Mario Draghi, premier che guida un governo “di alto profilo che non si identifica in una formula politica”(Colle dixit). La svolta vera e consistente, da più parti invocata, sta qui. Non tanto nel fatto, pur importantissimo, che da adesso il dibattito politico, economico e sociale si incentrerà sulle riaperture e non più o non solo sui pastelli con i quali colorare le regioni. Né sulla road map vaccinale, ancora più importante e preliminare alla prima, volta ad acquisire il numero necessario di dosi. Bensì nel patto ufficialmente siglato dai leader dei due principali partiti, Lega e Pd, di sostenere senza riserve l’esecutivo perché è la ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) La moralabita al Quirinale ed ha il volto autorevole e rassicurante di Sergio Mattarella. Lasi è insediata a palazzo Chigi e mette in bella mostra l’effigie di Mario, premier che guida un governo “di alto profilo che non si identifica in una formula politica”(Colle dixit). La svolta vera e consistente, da più parti invocata, sta qui. Non tanto nel fatto, pur importantissimo, che da adesso il dibattito politico, economico e sociale si incentrerà sulle riaperture e non più o non solo sui pastelli con i quali colorare le regioni. Né sulla road map vaccinale, ancora più importante e preliminare alla prima, volta ad acquisire il numero necessario di dosi. Bensì nel patto ufficialmente siglato dai leader dei due principali partiti, Lega e Pd, di sostenere senza riserve l’esecutivo perché è la ...

