Mass Effect Legendary Edition è gold un mese prima della data di uscita – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 aprile 2021) Mass Effect Legendary Edition è gold, con un mese di anticipo rispetto alla data di uscita. Ecco le parole del Project Director.. Sono passati quattro anni dal più recente capitolo di Mass Effect e ben quattordici da quando il primo titolo della saga è arrivato sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Ora, la saga sta per tornare, precisamente con la Mass Effect Legendary Edition, una versione rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga. La data di uscita è il 14 maggio, ma già ora il gioco è gold. Con “gold”, nel caso non lo sappiate, ci si ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021), con undi anticipo rispetto alladi. Ecco le parole del Project Director.. Sono passati quattro anni dal più recente capitolo die ben quattordici da quando il primo titolosaga è arrivato sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Ora, la saga sta per tornare, precisamente con la, una versione rimasterizzata dei primi tre capitolisaga. Ladiè il 14 maggio, ma già ora il gioco è. Con “”, nel caso non lo sappiate, ci si ...

