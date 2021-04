Una vita anticipazioni: Genoveva sta per scoprire se è incinta ma Felipe non è felice (Di venerdì 9 aprile 2021) Camino continua a essere felice per quello che è successo con Maite, prova qualcosa di puro per lei ma forse non si rende conto dello scandalo che potrebbe generarsi se si sapesse di quello che succede tra loro! Ed è per questo che Maite sembra aver deciso di andare via da Acacias 38, lo farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che domani, 10 aprile 2021, andrà in onda con un episodio più lungo del solito. La soap infatti ci terrà compagnia dalle 14,10 alle 15,40 circa per poi dare la linea a Verissimo. Se abbiamo fatto bene i conti quindi, nel pomeriggio del sabato vedremo la seconda parte dell’episodio 1151 di Acacias 38 e l’intero episodio 1152 della soap spagnola…E adesso scopriamo nel dettaglio quello che accadrà in Spagna, con le ultime news sulla soap così amata e seguita dal pubblico italiano. Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Camino continua a essereper quello che è successo con Maite, prova qualcosa di puro per lei ma forse non si rende conto dello scandalo che potrebbe generarsi se si sapesse di quello che succede tra loro! Ed è per questo che Maite sembra aver deciso di andare via da Acacias 38, lo farà? Non ci resta che scoprirlo con ledi Unache domani, 10 aprile 2021, andrà in onda con un episodio più lungo del solito. La soap infatti ci terrà compagnia dalle 14,10 alle 15,40 circa per poi dare la linea a Verissimo. Se abbiamo fatto bene i conti quindi, nel pomeriggio del sabato vedremo la seconda parte dell’episodio 1151 di Acacias 38 e l’intero episodio 1152 della soap spagnola…E adesso scopriamo nel dettaglio quello che accadrà in Spagna, con le ultime news sulla soap così amata e seguita dal pubblico italiano. Una ...

