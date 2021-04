“Strade bianche di Romagna” | in bicicletta tra borghi e castelli

(Di venerdì 9 aprile 2021) RIMINI – Il binomio Romagna-bicicletta si rinnova con una corsa lungo i suggestivi borghi della Val Conca, che devia anche per percorsi sterrati, le mitiche strade bianche. Dunque una sorta di “piccolo Giro delle Fiandre con vista sul mare Adriatico“. Ad organizzare la gara “Strade bianche di Romagna” è Extragiro con l’obiettivo di rilanciare un certo tipo di ciclismo assieme alla promozione del territorio. L’appuntamento, per gli under 23 e la categoria elite, è per martedì 20 aprile con partenza e arrivo a Mondaino in provincia di Rimini, dopo avere percorso oltre 136 chilometri, con 2.300 metri di dislivello, e avere attraversato borghi romagnoli come San Clemente, Monte Colombo-Montescudo, Gemmano, Montefiore Conca, Morciano, Saludecio, Monte Gridolfo. Luoghi e strade che ben conosceva il rimpianto Marco Pantani.

