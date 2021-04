Per Draghi i vaccini agli psicologi non sono una priorità, ma è stato lui a non definire le fasce (Di venerdì 9 aprile 2021) di Federico Zanon* Banalizzando. Questo l’incipit dell’intervento del presidente Draghi sugli psicologi che avrebbero saltato la fila delle vaccinazioni. Ed effettivamente è stata una banalizzazione grossolana e gratuita, quella di Draghi. Che non ci si aspetterebbe da un Presidente del Consiglio che conosca le situazioni di cui parla. Non si può prendere ad esempio negativo una sola categoria professionale sanitaria, quando il sistema intero fa acqua. Il piano vaccinale in vigore testimonia un errore di programmazione del governo, che ha dato luogo ad applicazioni distorte delle priorità vaccinali da parte delle Regioni e delle Asl. L’Oms aveva dato precise linee guida per le priorità vaccinali per gli operatori sanitari, contenute in questo documento che l’Italia ha totalmente disatteso nel suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) di Federico Zanon* Banalizzando. Questo l’incipit dell’intervento del presidentesugliche avrebbero saltato la fila delle vaccinazioni. Ed effettivamente è stata una banalizzazione grossolana e gratuita, quella di. Che non ci si aspetterebbe da un Presidente del Consiglio che conosca le situazioni di cui parla. Non si può prendere ad esempio negativo una sola categoria professionale sanitaria, quando il sistema intero fa acqua. Il piano vaccinale in vigore testimonia un errore di programmazione del governo, che ha dato luogo ad applicazioni distorte dellevaccinali da parte delle Regioni e delle Asl. L’Oms aveva dato precise linee guida per levaccinali per gli operatori sanitari, contenute in questo documento che l’Italia ha totalmente disatteso nel suo ...

