Il Ransomware Cring prende di mira le imprese europee sfruttando una vulnerabilità nota (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo un report dell’azienda di cybersicurezza Kaspersky i primi mesi del 2021 avrebbero visto molte imprese europee prese di mira dai cybercriminali; individuati numerosi attacchi in cui veniva utilizzato il Ransomware Cring. Malware (Adobe Stock)I primi ad individuare la nuova ondata di campagne Ransomware tra gennaio e marzo 2021 erano stati i ricercatori del CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Swisscom; non erano però emersi ulteriori dettagli sulle metodiche di diffusione del virus informatico all’interno delle reti aziendali. Solo in seguito – come riferisce l’indagine Kaspersky – sono state raccolte ulteriori informazioni su come gli attacchi – che hanno messo in difficoltà alcune imprese e portato un sito industriale ad ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo un report dell’azienda di cybersicurezza Kaspersky i primi mesi del 2021 avrebbero visto molteprese didai cybercriminali; individuati numerosi attacchi in cui veniva utilizzato il. Malware (Adobe Stock)I primi ad individuare la nuova ondata di campagnetra gennaio e marzo 2021 erano stati i ricercatori del CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Swisscom; non erano però emersi ulteriori dettagli sulle metodiche di diffusione del virus informatico all’interno delle reti aziendali. Solo in seguito – come riferisce l’indagine Kaspersky – sono state raccolte ulteriori informazioni su come gli attacchi – che hanno messo in difficoltà alcunee portato un sito industriale ad ...

aldoceccarelli : RT @datamanager_it: Il ransomware Cring infetta organizzazioni industriali attraverso vulnerabilità dei server VPN - jimihendrix1980 : RT @HDblog: Ransomware, due fabbriche in Italia bloccate per due giorni | Kaspersky - togone76 : RT @HDblog: Ransomware, due fabbriche in Italia bloccate per due giorni | Kaspersky - Asgard_Hydra : Ransomware, due fabbriche in Italia bloccate per due giorni | Kaspersky - - HDblog : Ransomware, due fabbriche in Italia bloccate per due giorni | Kaspersky -

Ultime Notizie dalla rete : Ransomware Cring Ransomware, due fabbriche in Italia bloccate per due giorni - Kaspersky Un attacco ransomware ha interrotto la produzione di due fabbriche in Italia , dice Kaspersky: la società di ... Il malware è una nuova variante di Cring, le cui prime tracce risalgono all'inizio di ...

Il ransomware Cring infetta organizzazioni industriali attraverso vulnerabilità dei server VPN Un'indagine sugli incidenti di una delle organizzazioni prese di mira e condotta dagli esperti di Kaspersky ICS CERT, ha rivelato che gli attacchi del ransomware Cring sfruttano una vulnerabilità nei server VPN. Le vittime di questi attacchi includono imprese industriali situate in alcuni Paesi europei Nel 2019, fu rilevata la vulnerabilità CVE - ...

Il ransomware Cring infetta organizzazioni industriali attraverso vulnerabilità dei server VPN Data Manager Online Ransomware, due fabbriche in Italia bloccate per due giorni | Kaspersky Un attacco ransomware ha interrotto la produzione di due fabbriche in Italia, dice Kaspersky: la società di cybersicurezza non ha rivelato quali, ma ha precisato che appartengono a una società tedesca ...

Il ransomware Cring infetta organizzazioni industriali attraverso vulnerabilità dei server VPN Un'indagine sugli incidenti di una delle organizzazioni prese di mira e condotta dagli esperti di Kaspersky ICS CERT, ha rivelato che gli attacchi del ransomware Cring sfruttano una vulnerabilità nei ...

Un attaccoha interrotto la produzione di due fabbriche in Italia , dice Kaspersky: la società di ... Il malware è una nuova variante di, le cui prime tracce risalgono all'inizio di ...Un'indagine sugli incidenti di una delle organizzazioni prese di mira e condotta dagli esperti di Kaspersky ICS CERT, ha rivelato che gli attacchi delsfruttano una vulnerabilità nei server VPN. Le vittime di questi attacchi includono imprese industriali situate in alcuni Paesi europei Nel 2019, fu rilevata la vulnerabilità CVE - ...Un attacco ransomware ha interrotto la produzione di due fabbriche in Italia, dice Kaspersky: la società di cybersicurezza non ha rivelato quali, ma ha precisato che appartengono a una società tedesca ...Un'indagine sugli incidenti di una delle organizzazioni prese di mira e condotta dagli esperti di Kaspersky ICS CERT, ha rivelato che gli attacchi del ransomware Cring sfruttano una vulnerabilità nei ...