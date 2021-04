Draghi gela Salvini: “Riaperture solo in sicurezza” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Premier Mario Draghi sconfessa il leader della Lega Matteo Salvini: “Non ho date, le Riaperture solo in sicurezza”. Poi il Premier ha ammonito: “Dovremo continuare a vaccinarci per anni” Il Premier Mario Draghi (Getty Images)Ennesima doccia fredda per Matteo Salvini il cui asfissiante pressing per le Riaperture finora non ha prodotto gli esiti sperati dal leader della Lega. Nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi il Premier Mario Draghi, sollecitato sulla questione, ha confermato che “sulle Riaperture non ho date, bisogna riaprire in sicurezza vaccinando” per poi precisare che “a Salvini ho detto che ho voluto io Speranza nel governo e ne ho molta stima“. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Premier Mariosconfessa il leader della Lega Matteo: “Non ho date, lein”. Poi il Premier ha ammonito: “Dovremo continuare a vaccinarci per anni” Il Premier Mario(Getty Images)Ennesima doccia fredda per Matteoil cui asfissiante pressing per lefinora non ha prodotto gli esiti sperati dal leader della Lega. Nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi il Premier Mario, sollecitato sulla questione, ha confermato che “sullenon ho date, bisogna riaprire invaccinando” per poi precisare che “aho detto che ho voluto io Speranza nel governo e ne ho molta stima“. ...

