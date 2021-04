Copasir: Salvini, 'si azzera tutto e si ricomincia da capo, non mi interessa presidenza' (Di venerdì 9 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

michelevillano : Quando la realtà supera la fantasia ora si scopre che a #Salvini non interessano le poltrone AGI - Agenzia Giornali… - infoitinterno : Copasir, Salvini: Si azzera tutto e si ricomincia da capo in 24 ore - TV7Benevento : Copasir: Salvini, 'si azzera tutto e si ricomincia da capo, non mi interessa presidenza'... - infoitinterno : Si avvita il caso Copasir. Salvini: 'Dimettetevi tutti' - arusso414 : @andiamoviaora E Salvini: va bene badrone, non togliermi boldrone che abbiamo bisogno. C'è la cattivona… -