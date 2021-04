Conflitto in Siria: dopo 9 anni cosa propone Israele? (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Conflitto in Siria coinvolge diverse nazioni. Ognuna delle quali ha avuto la presunzione di intervenire per sconfiggere il regime del presidente Bashar al-Assad, dopo le contestazioni nate con le “Primavere arabe”. Ma dopo 9 anni il presidente è ancora in carica e la popolazione allo stremo. Dunque, quali sono stati i veri obiettivi della Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilincoinvolge diverse nazioni. Ognuna delle quali ha avuto la presunzione di intervenire per sconfiggere il regime del presidente Bashar al-Assad,le contestazioni nate con le “Primavere arabe”. Mail presidente è ancora in carica e la popolazione allo stremo. Dunque, quali sono stati i veri obiettivi della

Advertising

Lavitadelpopolo : Nell'Angelus papa Francesco ha invitato a pregare per alcuni popoli tormentati dalla guerra e dimenticati. In parti… - Petartrzz : RT @mazzettam: #Israele attacca una nave iraniana. I continui atti di guerra contro l'#Iran, dai bombardamenti in Siria all'assassinio degl… - DIMAS05445382 : RT @mazzettam: #Israele attacca una nave iraniana. I continui atti di guerra contro l'#Iran, dai bombardamenti in Siria all'assassinio degl… - mazzettam : #Israele attacca una nave iraniana. I continui atti di guerra contro l'#Iran, dai bombardamenti in Siria all'assass… - PaoloPichierri : RT @giu33liana: @PaoloPichierri #FacciamoRete #FacciamoStoria Alberto Negri (@negrialbe) '#Siria, dietro il conflitto l’eterna guerra per… -