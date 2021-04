Torino, Linetty delude ma la Sampdoria aspetta il bonus (Di giovedì 8 aprile 2021) Karol Linetty non sta disputando una grandissima stagione al Torino, ma ciò non mette in pericolo i guadagni della Sampdoria Karol Linetty non è riuscito a confermare le aspettative del Torino. Il centrocampista, voluto fortemente da Marco Giampaolo, dopo un inizio di stagione promettente in cui è stato quasi sempre tra i titolari o comunque tra le prime scelte dell’ex tecnico della Sampdoria, ora è finito ai margini con Davide Nicola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 A quanto riporta Tuttosport, i tifosi granata sarebbe scontenti delle sue prestazioni e molto preoccupati dal bonus che il Torino deve ancora alla Sampdoria. In caso di salvezza e del raggiungimento di un certo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Karolnon sta disputando una grandissima stagione al, ma ciò non mette in pericolo i guadagni dellaKarolnon è riuscito a confermare letive del. Il centrocampista, voluto fortemente da Marco Giampaolo, dopo un inizio di stagione promettente in cui è stato quasi sempre tra i titolari o comunque tra le prime scelte dell’ex tecnico della, ora è finito ai margini con Davide Nicola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 A quanto riporta Tuttosport, i tifosi granata sarebbe scontenti delle sue prestazioni e molto preoccupati dalche ildeve ancora alla. In caso di salvezza e del raggiungimento di un certo ...

Advertising

Toro_News : ?? | FOCUS #Linetty: da titolare fisso con #Giampaolo a riserva con #Nicola. Ora lotta per risalire le gerarchie - Toro_News : ?? | PROBABILE FORMAZIONE La probabile formazione del #Torino in vista del #DerbydellaMole in programma domani -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Linetty Torino, Linetty delude ma la Sampdoria aspetta il bonus Karol Linetty non sta disputando una grandissima stagione al Torino, ma ciò non mette in pericolo i guadagni della Sampdoria Karol Linetty non è riuscito a confermare le aspettative del Torino. Il ...

Focolaio Covid in Nazionale: 14 positivi, 6 sono calciatori. Cragno ultimo caso Cragno del Cagliari subito dopo Sirigu del Torino (anche se il club granata per ragioni di privacy ... nel giro di una settimana, si ritrovò con ben 8 giocatori (Buongiorno, Murru, Linetty, Baselli, ...

Torino, Linetty lotta per riemergere: con Nicola è finito ai margini Toro News Calciomercato Sampdoria, il Lugano propone due talenti. Le ultime Calciomercato Sampdoria, il Lugano propone al club blucerchiato due talenti: un portiere classe 1996 e un difensore classe 1998 Il Lugano, a quanto riporta il Secolo XIX, avrebbe proposto due talenti ...

Verdi, c'è un segreto: Nicola fece già rinascere Iago Falque nel Genoa Il tecnico granata convinto di poter cucire un nuovo abito addosso all’ex del Napoli nel ruolo di mezzala: esperimento riuscito con lo spagnolo e con De Paul a Udine ...

Karolnon sta disputando una grandissima stagione al, ma ciò non mette in pericolo i guadagni della Sampdoria Karolnon è riuscito a confermare le aspettative del. Il ...Cragno del Cagliari subito dopo Sirigu del(anche se il club granata per ragioni di privacy ... nel giro di una settimana, si ritrovò con ben 8 giocatori (Buongiorno, Murru,, Baselli, ...Calciomercato Sampdoria, il Lugano propone al club blucerchiato due talenti: un portiere classe 1996 e un difensore classe 1998 Il Lugano, a quanto riporta il Secolo XIX, avrebbe proposto due talenti ...Il tecnico granata convinto di poter cucire un nuovo abito addosso all’ex del Napoli nel ruolo di mezzala: esperimento riuscito con lo spagnolo e con De Paul a Udine ...