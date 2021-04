“Esami tutti sballati, piango…”. Sonia Lorenzini, tutti preoccupati dopo lo sfogo dell’ex gieffina (Di giovedì 8 aprile 2021) Sonia Lorenzini è molto attiva in questi giorni sui social network. dopo aver preso parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, dove non ha ottenuto un ottimo risultato, è ritornata a fare compagnia ai suoi follower di Instagram. Nella mattinata dell’8 aprile è apparsa molto in ansia e preoccupata, dopo aver scoperto una cosa non proprio positiva. Il suo è stato un vero e proprio sfogo, che ha fatto preoccupare i suoi seguaci, i quali sperano sia soltanto un momento negativo. Prima di dirvi che cosa ha annunciato tramite alcune stories, vi riportiamo un’altra sua risposta in merito ad una domanda di un’utente. Le è stato chiesto se avesse mai avuto degli attacchi di ansia o di panico e l’ex vippona ha detto: “Non so se erano attacchi veri e propri, ma credo di sì, facevo fatica a respirare, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)è molto attiva in questi giorni sui social network.aver preso parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, dove non ha ottenuto un ottimo risultato, è ritornata a fare compagnia ai suoi follower di Instagram. Nella mattinata dell’8 aprile è apparsa molto in ansia e preoccupata,aver scoperto una cosa non proprio positiva. Il suo è stato un vero e proprio, che ha fatto preoccupare i suoi seguaci, i quali sperano sia soltanto un momento negativo. Prima di dirvi che cosa ha annunciato tramite alcune stories, vi riportiamo un’altra sua risposta in merito ad una domanda di un’utente. Le è stato chiesto se avesse mai avuto degli attacchi di ansia o di panico e l’ex vippona ha detto: “Non so se erano attacchi veri e propri, ma credo di sì, facevo fatica a respirare, ...

Advertising

hazzasvoice : Io che mi organizzo per dare tutti gli esami a Maggio e il lavoro che mi slitta proprio quando ho tre esami.. allora mi odiate. - DanielaPF75 : RT @jeperego: fanno lezione in presenza e gli studenti più grandi hanno lezioni alternate. Se l'incidenza è compresa tra 50 e 100, tutti fa… - longbow47 : @marilovesgr33n @enzoacunzo Io all'esame di 'disegno dal vero' 29/30, per stupidità mia ho lasciato in facoltà tutt… - Prudenza_Le_Mat : @TardiMeglio Lo so molto bene, infatti di norma lo faccio sempre a mano perchè, come dici, è già studiare e poi non… - grigorirapture : @jarjarpad Forse intende la tua carriera accademica aggiornata? Cioè tutti gli esami che hai dato e i crediti che hai preso ?? -