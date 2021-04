Covid, Giorgetti “Vaccini e protocolli per assicurare riaperture” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le profonde ripercussioni che la crisi epidemiologica in corso e le misure disposte per il suo contenimento stanno avendo sull’intero sistema economico, continuando a danneggiare gravemente diversi settori produttivi del Paese. Le proteste di questi giorni ne sono una chiara testimonianza ed è mia intenzione promuovere a livello governativo ogni utile iniziativa diretta a definire un programma di riaperture che sia in grado di fornire una prospettiva certa a tutte le imprese e gli esercizi commerciali”. A dirlo durante il question time al Senato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.“L’adeguata implementazione del piano vaccinale rappresenta un elemento fondamentale, ma accanto a questo è necessario, assicurare un sistema di protocolli che, anche nel breve periodo, garantisca le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le profonde ripercussioni che la crisi epidemiologica in corso e le misure disposte per il suo contenimento stanno avendo sull’intero sistema economico, continuando a danneggiare gravemente diversi settori produttivi del Paese. Le proteste di questi giorni ne sono una chiara testimonianza ed è mia intenzione promuovere a livello governativo ogni utile iniziativa diretta a definire un programma diche sia in grado di fornire una prospettiva certa a tutte le imprese e gli esercizi commerciali”. A dirlo durante il question time al Senato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo.“L’adeguata implementazione del piano vaccinale rappresenta un elemento fondamentale, ma accanto a questo è necessario,un sistema diche, anche nel breve periodo, garantisca le ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Giorgetti “Vaccini e protocolli per assicurare riaperture” - - CorriereCitta : Covid, Giorgetti “Vaccini e protocolli per assicurare riaperture” - restoalsud : Covid, Giorgetti “Vaccini e protocolli per assicurare riaperture” - - Mikepub1 : RT @gustinicchi: La rovina di Salvini GIORGETTI - missypippi : RT @gustinicchi: La rovina di Salvini GIORGETTI -