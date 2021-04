Covid: Fontana, 'ieri carico Pfizer, entro 11/4 garantita una dose a tutti over 80' (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - "Da oggi è possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini che rientrano nella categoria 70-75 anni. Inoltre, grazie alla consegna avvenuta ieri di 250.000 mila dosi di vaccino Pfizer, confermo che entro domenica 11 aprile potrà essere garantita la prima somministrazione per tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale". Lo annuncia il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "L'ultimo aggiornamento di questa mattina certifica che la Lombardia ha somministrato 1.877.416 dosi, quindi entro la fine della settimana supereremo sicuramente i 2 milioni di inoculazioni", aggiunge. "La campagna vaccinale, coordinata da Guido Bertolaso, che ringrazio per il grande lavoro che sta compiendo, procede ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - "Da oggi è possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini che rientrano nella categoria 70-75 anni. Inoltre, grazie alla consegna avvenutadi 250.000 mila dosi di vaccino, confermo chedomenica 11 aprile potrà esserela prima somministrazione pergli80 che hanno aderito alla campagna vaccinale". Lo annuncia il presidente di Regione Lombardia Attilio. "L'ultimo aggiornamento di questa mattina certifica che la Lombardia ha somministrato 1.877.416 dosi, quindila fine della settimana supereremo sicuramente i 2 milioni di inoculazioni", aggiunge. "La campagna vaccinale, coordinata da Guido Bertolaso, che ringrazio per il grande lavoro che sta compiendo, procede ...

