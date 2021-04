Copasir: Meloni, 'non è questione Fdi e Lega' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il problema non è tra Lega è Fratelli d'Italia, è tutt'altra questione che sto ponendo. C'è la riunione del Copasir, vedremo quello che emergerà e poi penso ci sentiremo" con Matteo Salvini. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il problema non è traè Fratelli d'Italia, è tutt'altrache sto ponendo. C'è la riunione del, vedremo quello che emergerà e poi penso ci sentiremo" con Matteo Salvini. Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

Advertising

NicolaPorro : ?? Anche in Abruzzo i #magistrati s’imbucano per i #vaccini, i dati per le #riaperture sono tutti pasticciati, la… - ilfoglio_it : A furia di darsele sulla presidenza del #Copasir, Meloni e Salvini stanno tralasciando tutto il resto, rendendo dif… - ragusaibla : @ManuelaBellipan Acque agitate nel Centrodestra : Copasir, FdI diserta la riunione. Volpi non si dimette. Meloni: '… - ragusaibla : Acque agitate nel Centrodestra : Copasir, FdI diserta la riunione. Volpi non si dimette. Meloni: 'Sentirò Salvini' - TV7Benevento : Copasir: Meloni, 'non è questione Fdi e Lega'... -