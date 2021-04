Borsa: Europa contrastata con Bce, bene futures, Milano - 0,2% (Di giovedì 8 aprile 2021) Borse europee contrastate dopo la diffusione dei verbali dell'ultimo Direttivo della Bce sui tassi, da cui è emerso che "la debolezza del Pil può andare oltre il secondo trimestre". In territorio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Borse europee contrastate dopo la diffusione dei verbali dell'ultimo Direttivo della Bce sui tassi, da cui è emerso che "la debolezza del Pil può andare oltre il secondo trimestre". In territorio ...

Aerei, l'Europa autorizza il Boeing 737 Max di Ryanair con quasi 200 posti ... la sussidiaria polacca del gruppo Ryanair L'aereo sbarca in Europa in un momento comunque complicato per il settore. I flussi di traffico sono ancora ai minimi. Nei documenti depositati alla Borsa ...

Borsa: Europa in moderato rialzo, attende la Bce ANSA Nuova Europa Dazn guarda a possibile sbarco in borsa in pochi anni - co-Ceo Lo sbarco in borsa non è una necessità assoluta ... Dazn ha appena siglato uno dei suoi più grandi accordi sui diritti sportivi in Europa, assicurandosi i diritti di trasmissione del massimo ...

Unicredit sottoscrive bond di Italpizza per € 20 mln Italpizza, azienda leader nella produzione di pizze, ha emesso un minibond da 20 milioni di euro, sottoscritto da UniCredit e garantito al 70% da SACE.

