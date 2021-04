Atletica, Golden Gala 2021 al Ridolfi di Firenze. Mei: “Felice di questa scelta” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Golden Gala “Pietro Mennea” 2021, in programma il 4 giugno, si terrà allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze. La decisione della federazione internazionale di Atletica leggera è ufficiale e la tappa del circuito della Diamond League in Italia ha dunque la sua sede, che non sarà l’abituale stadio Olimpico di Roma in quanto questo è occupato per ospitare gli Europei di calcio. Si tratta dell’edizione numero 41 dello storico meeting italiano con il meglio dell’Atletica mondiale, soddisfatto il presidente della FIDAL Stefano Mei: “Sono Felice di questa scelta, Firenze è una città fondamentale per il nostro movimento, e ricondurre al Ridolfi un evento di respiro internazionale deve essere ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Il“Pietro Mennea”, in programma il 4 giugno, si terrà allo stadio Luigidi. La decisione della federazione internazionale dileggera è ufficiale e la tappa del circuito della Diamond League in Italia ha dunque la sua sede, che non sarà l’abituale stadio Olimpico di Roma in quanto questo è occupato per ospitare gli Europei di calcio. Si tratta dell’edizione numero 41 dello storico meeting italiano con il meglio dell’mondiale, soddisfatto il presidente della FIDAL Stefano Mei: “Sonodiè una città fondamentale per il nostro movimento, e ricondurre alun evento di respiro internazionale deve essere ...

