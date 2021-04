Amici 20, le sfide verso il serale continuano: il daytime di oggi 8 Aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) IL daytime DI Amici 20 Nelle puntate del daytime di Amici andate in onda oggi, 8 Aprile, su Canale 5 e Italia 1, i coach delle squadre continuano a proporre i loro guanti di sfida. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATA AKA7EVEN IN SFIDA Per il cantante Aka7even, in squadra con Anna Pettinelli, arriva in casetta una busta nera. All’interno, trova il prossimo guanto di sfida per il quale dovrà prepararsi. Il suo sfidante sarà Raffaele. I due dovranno non soltanto cantare, ma nel mentre dovranno esibirsi con una piccola coreografia. Il tutto, sulle note del brano di Katy Perry “Never Really Over”. Aka7even è molto preoccupato ed inizia ad inveire contro la decisione di Arisa. “Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una coreografia ma ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 aprile 2021) ILDI20 Nelle puntate deldiandate in onda, 8, su Canale 5 e Italia 1, i coach delle squadrea proporre i loro guanti di sfida. LEGGI ANCHE20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATA AKA7EVEN IN SFIDA Per il cantante Aka7even, in squadra con Anna Pettinelli, arriva in casetta una busta nera. All’interno, trova il prossimo guanto di sfida per il quale dovrà prepararsi. Il suo sfidante sarà Raffaele. I due dovranno non soltanto cantare, ma nel mentre dovranno esibirsi con una piccola coreografia. Il tutto, sulle note del brano di Katy Perry “Never Really Over”. Aka7even è molto preoccupato ed inizia ad inveire contro la decisione di Arisa. “Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una coreografia ma ...

