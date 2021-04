Mps | dai giudici di Milano dure accuse a Viola e Profumo “Pienamente consapevoli” degli errori

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Arrivano le motivazioni della sentenza di condannaex vertici di Mps. «Non residuano dubbi, all’esito dell’istruttoria, circa la piena consapevolezza dell’erroneità della contabilizzazione a saldi aperti, desumibile dal granitico compendio probatorio raccolto, articolato in plurimi e convergenti elementi di significativa pregnanza». È uno dei passaggi delle motivazioni con cui idi primo grado di, lo scorso 15 ottobre, hanno condannato a sei anni di reclusione e a una multa di 2,5 milioni ciascuno gli ex vertici di Mps, Alessandro(attuale ad di Leonardo) e Fabrizio. Mps, la condanna diRispettivamente ex presidente e ad, per ledi aggiotaggio e false comunicazioni sociali (in relazione alla ...