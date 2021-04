Inter-Sassuolo, Conte: “Dimostrata maturità e solidità” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Sassuolo, recupero della 28a giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il Sassuolo, e valevole per il recupero della nona giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Lautaro ha detto che vi siete parlati prima del girone di ritorno e da lì è scattato qualcosa. Cosa vi siete detti? “C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da veri protagonisti e diventare pretendenti per lo Scudetto. Bisognava alzare la soglia di cattiveria e attenzione in ogni situazione, oltre che della resilienza. Ci sono gare come oggi contro una squadra che viene qui con la testa sgombra e a fare bella figura. Se ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonionel post partita di, recupero della 28a giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il, e valevole per il recupero della nona giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Lautaro ha detto che vi siete parlati prima del girone di ritorno e da lì è scattato qualcosa. Cosa vi siete detti? “C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da veri protagonisti e diventare pretendenti per lo Scudetto. Bisognava alzare la soglia di cattiveria e attenzione in ogni situazione, oltre che della resilienza. Ci sono gare come oggi contro una squadra che viene qui con la testa sgombra e a fare bella figura. Se ...

