Cena con Delitto | Daniel Craig e Rian Johnson guadagneranno 100 milioni di dollari grazie al sequel

grazie all'accordo multi milionario con Netflix sui sequel di Cena con Delitto, il regista Rian Johnson e la star Daniel Craig andranno a guadagnare 100 milioni di dollari ciascuno. Cena con Delitto, il film di Rian Johnson con un cast stellare uscito nel 2019, avrà ben due sequel finanziati da Netflix con un accordo stellare che permetterà al regista, al produttore Ram Bergman e alla star Daniel Craig di guadagnare ben 100 milioni di dollari ciascuno. L'accordo in sé con Netflix valeva $469 milioni per produrre due sequel di ...

