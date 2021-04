Scoperto materiale che può diventare isolante eccitonico (Di martedì 6 aprile 2021) Ricercatori del Cnr hanno Scoperto il materiale che può diventare isolante eccitonico, un nuovo stato della materia, previsto negli anni ’60 e mai confermato L’isolante eccitonico, uno stato quantistico della materia teorizzato mezzo secolo fa e a lungo inseguito dai fisici, sembra ora a portata di esperimento. Ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Ricercatori del Cnr hannoilche può, un nuovo stato della materia, previsto negli anni ’60 e mai confermato L’, uno stato quantistico della materia teorizzato mezzo secolo fa e a lungo inseguito dai fisici, sembra ora a portata di esperimento. Ricercatori dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

mammtapecorin : rendetevi conto che io quando ho scoperto che dovrò tornare in presenza, non ho pensato al problema dei casi, del b… - CNRsocial_ : Scoperto il materiale che può diventare isolante eccitonico Uno studio di #Cnr_Nano, svolto in collaborazione con… - frango0o : RT @DottorStrowman2: Nel 2021 dopo 30 anni con le stesse clip riciclate, Paperissima ha finalmente scoperto che sul web c'è un materiale in… - DottorStrowman2 : Nel 2021 dopo 30 anni con le stesse clip riciclate, Paperissima ha finalmente scoperto che sul web c'è un materiale… - tohackyourself : Ciliegina sulla torta: siccome alla Falck aveva lavorato con l'amianto che come saprete si è poi scoperto essere un… -