Raz Degan, su Instagram la foto che piace a tutte e fa invidia a Can Yaman (Di martedì 6 aprile 2021) Raz Degan ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in primissimo piano e ha lasciato tutte senza fiato, al punto che di fronte a tanta bellezza persino Can Yaman sparisce. Ne sono convinte le sue fan. L’ultima apparizione in tv Raz Degan l’ha fatta nella terza puntata della fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, andata in onda lo scorso marzo. La sua presenza aveva contribuito non poco al successo già stellare (come direbbe Valeria Marini) della serie. A riprova c’erano i numerosissimi messaggi lasciati su Instagram dai suoi follower. Ora, l’ex di Paola Barale ci riprova togliere il fiato, pubblicando sulla sua pagina Instagram un’insolita foto per le feste pasquali in cui è ritratto in ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Razha condiviso sul suo profilounache lo ritrae in primissimo piano e ha lasciatosenza fiato, al punto che di fronte a tanta bellezza persino Cansparisce. Ne sono convinte le sue fan. L’ultima apparizione in tv Razl’ha fatta nella terza puntata della fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, andata in onda lo scorso marzo. La sua presenza aveva contribuito non poco al successo già stellare (come direbbe Valeria Marini) della serie. A riprova c’erano i numerosissimi messaggi lasciati sudai suoi follower. Ora, l’ex di Paola Barale ci riprova togliere il fiato, pubblicando sulla sua paginaun’insolitaper le feste pasquali in cui è ritratto in ...

