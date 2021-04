Libia: Draghi, ‘obiettivo aumentare interscambio’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “C’è la volontà di riportare l’interscambio economico e culturale ai livelli di 5-6 anni fa”. Così il premier Mario Draghi da Tripoli, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Abdelhamid Dabaiba. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “C’è la volontà di riportare l’interscambio economico e culturale ai livelli di 5-6 anni fa”. Così il premier Marioda Tripoli, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Abdelhamid Dabaiba. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

