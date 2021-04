Israele | incarico di governo affidato a Netanyahu

(Di martedì 6 aprile 2021) Il giorno dopo essersi presentato in tribunale per la ripresa del processo a suo carico Benyaminriceve l'di formare il nuovod'. Il premier è accusato di corruzione, ...

Advertising

EsteriLega : ISRAELE: RIVLIN AFFIDA INCARICO GOVERNO A NETANYAHU - messveneto : Israele, Rivlin affida incarico governo a Netanyahu: Il premier ha 52 seggi su 120 alla Knesset, per la maggioranza… - Radio1Rai : ??Benyamin #Netanyahu ha ricevuto l'incarico di formare il governo di #Israele. Il premier uscente ha 52 seggi, la m… - repubblica : Israele, a Netanyahu l'incarico di formare il governo - giornaleradiofm : Israele: Rivlin affida incarico governo a Netanyahu: (ANSA) - TEL AVIV, 06 APR - Il presidente Reuven Rivlin ha aff… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele incarico

Il giorno dopo essersi presentato in tribunale per la ripresa del processo a suo carico Benyamin Netanyahu riceve l'di formare il nuovo governo d'. Il premier è accusato di corruzione, frode e abuso di potere, in tre distinte inchieste giudiziarie, ma lui ha sempre respinto ogni addebito. Il ...Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l'di formare il prossimo governo al premier Benyamin Netanyahu. Netanyahu potrebbe contare al momento su 52 seggi mentre Yair Lapid, leader dell'opposizione, ne ha 45. Il leader più longevo del ...Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare il prossimo governo al premier Benyamin Netanyahu. Netanyahu potrebbe contare al momento su 52 seggi mentre Yair Lapid, leader ...La proposta è contenuta in un cosiddetto «incarico» sottoposto a fine 2018 al governo retico ... «Ci andro' pure io lunedi' ad alzare un bicchiere». 06.04.2021 Israele, il presidente Rivlin incontra i ...