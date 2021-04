Giovanni D’Angelo: “Per l’estate ci auguriamo di riuscire a riconquistare un minimo di libertà” (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis E’ stato il Governatore Vincenzo?De Luca lo scorso venerdì a dire che odontoiatri, medici di base e specializzandi hanno dato la propria disponibilità per accellerare i tempi della campagna vaccinale… Personalmente non ho il numero preciso delle adesioni nel salernitano – spiega il dottor Giovanni?D’Angelo, presidente dell’ordine dei medici e degli ordontoiatri di Salerno e provincia. Non faccio parte di quegli organismi che controlloano le adesioni, ma da quello che leggo e che dichiarano anche i sindacati dei medici di medicina generale, c’è stata una massiccia adesione da parte dei medici di medicina generale salernitani e ci sono adesioni anche da parte di altre categorie come gli odontoiatri salernitani. Insomma il mondo medico si stia muovendo. Dall’altra parte, il problema fondamentale che tutti devono capire è che questo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis E’ stato il Governatore Vincenzo?De Luca lo scorso venerdì a dire che odontoiatri, medici di base e specializzandi hanno dato la propria disponibilità per accellerare i tempi della campagna vaccinale… Personalmente non ho il numero preciso delle adesioni nel salernitano – spiega il dottor, presidente dell’ordine dei medici e degli ordontoiatri di Salerno e provincia. Non faccio parte di quegli organismi che controlloano le adesioni, ma da quello che leggo e che dichiarano anche i sindacati dei medici di medicina generale, c’è stata una massiccia adesione da parte dei medici di medicina generale salernitani e ci sono adesioni anche da parte di altre categorie come gli odontoiatri salernitani. Insomma il mondo medico si stia muovendo. Dall’altra parte, il problema fondamentale che tutti devono capire è che questo ...

Advertising

PISAinVIDEO : Giudice Sportivo: 2 giornate a D’Angelo ed inibizione per Giovanni Corrado - trekking_tv : #Salerno, L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottore Giov… - tvoggi : ORDINE DEI MEDICI, 400 PASTI GRATUITI PER PASQUA L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia… - angelo_di_dio : Ma non si era ritirato per 'dedicarsi alla preghiera'? A Giovanni D'Ercole scappano delle verità: per l'armonia dei… - YCVRESCGCLDEN : @MadcMoon Soy Giovanni D’Angelo, un placer, ¿usted es? -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni D’Angelo Mattarella premia 28 giovani come «Alfieri della Repubblica» Corriere della Sera