Genitori vs influencer, Giulia De Lellis: “Grazie al film non dovrò più spiegare cosa fanno gli influencer” (Di martedì 6 aprile 2021) La video intervista video a Michela Andreozzi e Giulia De Lellis, regista e protagonista di Genitori vs influencer, commedia in cui Fabio Volo è un padre che non accetta i sogni da influencer della figlia. Genitori vs influencer, film scritto, diretto e interpretato da Michela Andreozzi (si è ritagliata un piccolo ruolo, quello della mamma di Liverani), arriva il 4 aprile su Sky Cinema e Now Tv. Al centro di tutto l'eterno scontro generazionale: Fabio Volo è Paolo, professore di filosofia che non accetta il desiderio della figlia Simone (pronunciato alla francese, come Simone de Beauvoir) di diventare influencer. L'idolo della ragazza è Ele-O-Nora ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) La video intervista video a Michela Andreozzi eDe, regista e protagonista divs, commedia in cui Fabio Volo è un padre che non accetta i sogni dadella figlia.vsscritto, diretto e interpretato da Michela Andreozzi (si è ritagliata un piccolo ruolo, quello della mamma di Liverani), arriva il 4 aprile su Sky Cinema e Now Tv. Al centro di tutto l'eterno scontro generazionale: Fabio Volo è Paolo, professore di filosofia che non accetta il desiderio della figlia Simone (pronunciato alla francese, come Simone de Beauvoir) di diventare. L'idolo della ragazza è Ele-O-Nora ...

Advertising

OptiMagazine : 'Nello scontro generazionale con mia figlia tra #catcalling e #leggeZan, mi sono imbattuto nel film di Michela… - ModaCorriere : Giulia De Lellis, da Genitori vs Influencer con Fabio Volo alle Canarie. Chi è l’influencer da 5 milioni di follower - rosestobecky : RT @vivereinbilico: Sempre detto che i genitori dei ragazzi in gara farebbero meglio a stare zitti e a non improvvisarsi influencer sparan… - moonfl0werxx : RT @vivereinbilico: Sempre detto che i genitori dei ragazzi in gara farebbero meglio a stare zitti e a non improvvisarsi influencer sparan… - FFucsia : RT @vivereinbilico: Sempre detto che i genitori dei ragazzi in gara farebbero meglio a stare zitti e a non improvvisarsi influencer sparan… -