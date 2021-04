Fmi | ripresa mondo accelera al +6% | ma sfide difficili

(Di martedì 6 aprile 2021) L'economia mondiale corre più del previsto, con il Pil mondiale atteso crescere quest'anno del 6%, ovvero 0,5 punti percentuali in più rispetto a gennaio e 0,8 punti in più su ottobre 2020. Lo prevede ...

... dopo il nuovo pacchetto di stimoli varato dall'amministrazione Biden la previsione di2021 ... ha affermato la capo economista del, Gita Gopinath , nell'introduzione al World Economic ...Laè a diverse velocità". A livello internazionale i paesi devono lavorare insieme per assicurare una vaccinazione universale". Lo afferma il capo economista del, Gita Gopinath, ...La Colombia registrerà una crescita del 5,1 per cento nel 2021, dopo una contrazione del 6,8 per cento registrata lo scorso anno nel ...(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - L'economia mondiale corre più del previsto, con il Pil mondiale atteso crescere quest'anno del 6%, ovvero 0,5 punti percentuali in più rispetto a gennaio e 0,8 punti in più ...