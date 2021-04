Control | Alan Wake e non solo | Remedy potrebbe essere al lavoro su un' esclusiva PlayStation

(Di martedì 6 aprile 2021)Entertainment ha recentemente confermato di avere un totale di cinque giochi in fase di sviluppo e uno di questi, a quanto pare,un'per. Claire Bromley, global external producer di, ha condiviso dei link di annunci dipressosul suo profilo LinkedIn e nelle ultime settimane ha condiviso post del COO di, Christopher Schmitz, del communications director Thomas Puha e del designer audio Sam Hughes. Di per sé, ovviamente, questo non significa nulla, soprattutto perché una rapida occhiata alla cronologia dei post di Bromley mostra che in passato ha spesso condiviso post di sviluppatori third party sul suo profilo. Detto questo, il noto insider Shpeshal Ed ha ...

Eurogamer_it : Un'esclusiva #PlayStation nei piani di #RemedyEntertainment?

Dei cinque giochi attualmente in fase di sviluppo presso Remedy Entertainment, uno è CrossfireX per Xbox. Altri due saranno pubblicati da Epic Games e uno dovrebbe essere Alan Wake 2. Potrebbe esserci una clamorosa esclusiva PlayStation nel futuro di Remedy. Shpeshal Ed, noto insider del settore, sostiene infatti che il team finlandese noto per Max Payne, Alan Wake, Quantum Break e Control starebbe lavorando a un progetto esclusivo per PlayStation.