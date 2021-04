Amici 20, esce a galla la ex di Deddy (Di martedì 6 aprile 2021) Deddy ad Amici ha avuto due flirt da quando è entrato: il primo con la cantante Arianna Gianfelici, il secondo con la ballerina Rosa Di Grazia. Ma, come sappiamo bene, Rosa è arrivata al serale, la Gianfelici nella scuola ha avuto vita breve. Proprio nel corso degli ultimi giorni, la Gianfelici pare che abbia parlato pubblicamente della coppia e abbia sbottato sui social. Ecco perché. La sfida tra Deddy e Rosa Di Grazia e le parole di Arianna Durante l’ultima puntata di Amici, che ha visto proprio lo scontro fra Deddy e la sua nuova fidanzata, Rosa Di Grazia, Arianna Gianfelici ha commentato: “Anche se ultimamente ho avuto pensieri contrastanti dal popolo, questa eliminazione sta emozionando anche me“. Arianna gelosa di Deddy? C’e’ stato un tweet che non è affattp piaciuto ai fan di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 aprile 2021)adha avuto due flirt da quando è entrato: il primo con la cantante Arianna Gianfelici, il secondo con la ballerina Rosa Di Grazia. Ma, come sappiamo bene, Rosa è arrivata al serale, la Gianfelici nella scuola ha avuto vita breve. Proprio nel corso degli ultimi giorni, la Gianfelici pare che abbia parlato pubblicamente della coppia e abbia sbottato sui social. Ecco perché. La sfida trae Rosa Di Grazia e le parole di Arianna Durante l’ultima puntata di, che ha visto proprio lo scontro frae la sua nuova fidanzata, Rosa Di Grazia, Arianna Gianfelici ha commentato: “Anche se ultimamente ho avuto pensieri contrastanti dal popolo, questa eliminazione sta emozionando anche me“. Arianna gelosa di? C’e’ stato un tweet che non è affattp piaciuto ai fan di ...

