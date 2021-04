Righe | consigli pratici per indossarle con stile

(Di lunedì 5 aprile 2021) Lesono una fantasia che amo molto, soprattutto in primavera estate. Sono fresche, sanno di sole e di mare… insomma, mettono allegria nell’armadio! Comeperò facendo in modo che mettano in risalto la nostra fisionomia? Vediamolo insieme in questo articolo. Blusa MSGM, shopper Off White, abito Mila Schonpercon: verticali o orizzontali? Partiamo da uno molto semplice, che ha a che fare con gli effetti ottici delle fantasie: quelle verticali tenderanno ad allungare e assottigliare la figura, soprattutto se su fondo scuro. Quelle orizzontali, viceversa, tenderanno ad allargarla, soprattutto se su fondo chiaro. Indossatele quindi in modo strategico sulla parte del vostro corpo che volete ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Righe consigli

DiLei

... o la CIE , per poter aderire al Cashback di Stato ti scoraggia? Non temere, nelle prossime... che sarà compensata piantando nuovi alberi;di crescita personale; sfide tese a migliorare ...'I tuoiche non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell'anima'. Un messaggio di pochecon il quale Rita Dalla ...Anche se siamo abituati a interagire con computer e chat, sostenere un colloquio di lavoro in videochiamata non è semplice come sembra: devi fare completo affidamento sulla tecnologia. Sentirsi a prop ...oggi dedichiamo loro – nelle versioni nuove e in listino - i nostri consigli per gli acquisti. Ognuno interpreta il tema a modo proprio e, proprio per questa ragione, ci troviamo in un ambito dove ...