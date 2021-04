Enrico Papi in lacrime a Domenica IN: “Perdere mia mamma un dramma enorme, non ne sono uscito” (Di domenica 4 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi 4 aprile 2021, anche Enrico Papi. Poco lo spazio per il conduttore, il pubblico avrebbe gradito una intervista più lunga, lo si capisce dai tanti commenti postati sui social! Per Papi una intervista partita tra le risate che però ha cambiato subito direzione. Il conduttore stava parlando con Mara Venier della sua carriera, delle scelte fatte…La Venier poi ha deciso di mostrargli un video che lo ha toccato nel profondo. Ritornando indietro di qualche anno, ha ripescato il video di Enrico Papi a Ballando con le stelle. Un video che mostrava anche la sua mamma che non c’è più. Il conduttore, non sembrava aver gradito moltissimo la scelta fatta da Mara Venier tanto che, mentre il contributo andava in onda, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata diIN di oggi 4 aprile 2021, anche. Poco lo spazio per il conduttore, il pubblico avrebbe gradito una intervista più lunga, lo si capisce dai tanti commenti postati sui social! Peruna intervista partita tra le risate che però ha cambiato subito direzione. Il conduttore stava parlando con Mara Venier della sua carriera, delle scelte fatte…La Venier poi ha deciso di mostrargli un video che lo ha toccato nel profondo. Ritornando indietro di qualche anno, ha ripescato il video dia Ballando con le stelle. Un video che mostrava anche la suache non c’è più. Il conduttore, non sembrava aver gradito moltissimo la scelta fatta da Mara Venier tanto che, mentre il contributo andava in onda, ...

Advertising

marcoluci1 : RT @Reyy926: Enrico Papi è l'esempio di quanto l'umiltà, la simpatia e la fragilità bastano per rendere una persona speciale #DomenicaIn - Ladygalga1 : RT @LPsoldier_91: Per colpa di un collegamento del quale a NESSUNO fregava una grande mazza, hanno tolto tempo ad Enrico Papi, sempre stato… - hznll28 : RT @Reyy926: Enrico Papi è l'esempio di quanto l'umiltà, la simpatia e la fragilità bastano per rendere una persona speciale #DomenicaIn - ChiaraTerzaroli : RT @Reyy926: Enrico Papi è l'esempio di quanto l'umiltà, la simpatia e la fragilità bastano per rendere una persona speciale #DomenicaIn - pietroaltana7 : @EnricoPapi2 buona Pasqua e Pasquetta Enrico papi sei un grande -