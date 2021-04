Serie A, il Torino spaventa la Juventus che si aggrappa a Ronaldo (2-2) (Di sabato 3 aprile 2021) Grande derby della Mole incerto e equilibrato fino al 90'. Alla fine pareggio 2-2 con la Juventus che ha ripreso il Torino in vantaggio nella ripresa. Partenza forte dei bianconeri che sbloccano il risultato con Chiesa al 13' su assist di Morata. Al 27' i granata trovano il pari con un colpo di testa ravvicinato di Sanabria che raccoglie una respinta di Szczesny su un tiro dalla distanza di Mandragora. In avvio di ripresa ancora il paraguaiano raddoppia approfittando di un errore di Kulusevski che sbaglia un retropassaggio. A dieci minuti dalla fine Ronaldo di testa pareggia i conti sul filo del fuorigioco che viene verificato al Var. Finisce in parità e a esultare è la squadra granata. La Juve si complica la corsa per la Champions.caption id="attachment 1116607" align="alignnone" width="594" (Getty ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Grande derby della Mole incerto e equilibrato fino al 90'. Alla fine pareggio 2-2 con lache ha ripreso ilin vantaggio nella ripresa. Partenza forte dei bianconeri che sbloccano il risultato con Chiesa al 13' su assist di Morata. Al 27' i granata trovano il pari con un colpo di testa ravvicinato di Sanabria che raccoglie una respinta di Szczesny su un tiro dalla distanza di Mandragora. In avvio di ripresa ancora il paraguaiano raddoppia approfittando di un errore di Kulusevski che sbaglia un retropassaggio. A dieci minuti dalla finedi testa pareggia i conti sul filo del fuorigioco che viene verificato al Var. Finisce in parità e a esultare è la squadra granata. La Juve si complica la corsa per la Champions.caption id="attachment 1116607" align="alignnone" width="594" (Getty ...

