Griglia di partenza Moto2 GP Doha 2021: risultati qualifiche, ancora Lowes in pole (Di sabato 3 aprile 2021) Sam Lowes conquista la seconda pole position consecutiva nel Gran Premio di Doha 2021 della Moto2, facendo registrare un crono di 1.59.055, battendo l'australiano Remy Gardner e l'italiano Marco Bezzecchi. Buona prestazione anche per Fabio Di Giannantonio che reduce dal podio dello scorso weekend, domani scatterà dalla settima casella per provare a fare il bis; più indietro Stefano Manzi, Nicolò Bulega e Celestino Vietti, rispettivamente undicesimo, tredicesimo e diciottesimo. Gli altri piloti italiani, invece, restano tutti fuori dal Q2: Tony Arbolino, Yari Montella, Lorenzo Dalla Porta, Lorenzo Baldassarri e Tommaso Marcon, ultimo in Griglia. Ecco la classifica completa: 1. S. Lowes (KALEX) 1.59.055 2. R. Gardner (KALEX) 1.59.1923. M. Bezzecchi (KALEX) 1.59.327 4. R. ...

