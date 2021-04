Era ai domiciliari ma andava in giro con un coltello in tasca, denunciato (Di sabato 3 aprile 2021) I carabinieri della stazione di Minturno hanno denunciato in stato di libertà un 51enne del posto con le accuse di evasione e porto illegale di armi . L'uomo, già sottoposto al regime degli arresti ... Leggi su latinatoday (Di sabato 3 aprile 2021) I carabinieri della stazione di Minturno hannoin stato di libertà un 51enne del posto con le accuse di evasione e porto illegale di armi . L'uomo, già sottoposto al regime degli arresti ...

Ultime Notizie dalla rete : Era domiciliari Giordania, arrestato l'ex principe ereditario: sospettato di un golpe contro il Re Il principe Hamzah sarebbe agli arresti domiciliari nel suo palazzo ad Amman. Secondo l'agenzia di ... Awadallah, che era la forza trainante delle riforme economiche prima di rassegnare le dimissioni da ...

Era ai domiciliari ma andava in giro con un coltello in tasca, denunciato L'uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre passeggiava in una strada del centro di Scauri con un coltello da taglio e punta di genere ...

Torino, litiga col padre ed esce ma era ai domiciliari: arrestato Sky Tg24 Droga: smantellata piazza spaccio nel Cosentino,due arresti (ANSA) - MALVITO, 03 APR - Due persone, A.O., di 29 anni, e M.Q. (30) sono state arrestate e poste ai domiciliari e una terza è stata sottoposta alla misura del divieto di dimora dai carabinieri delle ...

Covid Italia, oggi 21.261 contagi e 376 morti: bollettino 3 aprile 152 in Terapia intensiva e 20.871 in isolamento domiciliare. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 452 i contagi. Registrati 20 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.592 tamponi molecolari (indice di ...

