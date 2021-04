Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri: 'Il Milan non è solo Ibrahimovic': Il tecnico: 'Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma no… - SerenaCalandra : Le parole del tecnico a poche dal match col Milan...???????? - it_samp : Video, #MilanSampdoria: le parole di Mister #Ranieri - notizie_milan : Sampdoria, Ranieri: “Affrontiamo un grande Milan” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: 'Voglio ripetere il girone d'andata, il nostro campionato è stato sottostimato' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri

GENOVA - "Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più". Lo ha dichiarato il tecnico della, Claudio, in vista del prossimo match di campionato, contro il Milan : "Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora ...30 punti sono ancora tanti, la lotta si farà dura, ma pensiamo allami ha dato tantissimo nella mia carriera da calciatore". Pioli ritrova tutti i nazionali, oltre ai giocatori che ...Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell’anticipo delle 12.30 che vedrà domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi ... da un grande allenatore che stimo come ...(ANSA) – GENOVA, 02 APR – “Quagliarella è il nostro Ibrahimovic, un giocatore importante, un leader, non molla mai e si allena sempre al top. Non sono il presidente, non so se resterà e se firmerà. Sa ...