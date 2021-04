Rabiot, 20 milioni possono bastare: ci prova… il Barcellona (Di venerdì 2 aprile 2021) Un feeling mai veramente nato, quello tra Adrien Rabiot e la Juventus. Tanto che questa estate potrebbero esserci novità in ottica mercato. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il club bianconero non esclude la cessione del centrocampista francese nella prossima finestra di trattative.L’ex Psg, dal canto suo, avrebbe riallacciato i contatti con il Barcellona tramite la mamma-agente Veronique. Stando al quotidiano spagnolo, la Juve sarebbe disposta a privarsi del giocatore per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Considerando l'arrivo del giocatore nel 2019 a parametro zero, per le casse bianconere si tratterebbe di una notevole plusvalenza. Resta da capire se l'affair andrà in porto e se verrà imbastita davvero una trattativa tra i blaugrana e la Vecchia Signora.Intanto Rabiot dovrebbe fare coppia con ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Un feeling mai veramente nato, quello tra Adriene la Juventus. Tanto che questa estate potrebbero esserci novità in ottica mercato. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il club bianconero non esclude la cessione del centrocampista francese nella prossima finestra di trattative.L’ex Psg, dal canto suo, avrebbe riallacciato i contatti con iltramite la mamma-agente Veronique. Stando al quotidiano spagnolo, la Juve sarebbe disposta a privarsi del giocatore per una cifra attorno ai 20di euro. Considerando l'arrivo del giocatore nel 2019 a parametro zero, per le casse bianconere si tratterebbe di una notevole plusvalenza. Resta da capire se l'affair andrà in porto e se verrà imbastita davvero una trattativa tra i blaugrana e la Vecchia Signora.Intantodovrebbe fare coppia con ...

