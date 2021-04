Napoli | Gattuso può tirare un sospiro di sollievo

(Di venerdì 2 aprile 2021) In casafinalmente si puòundi. Grande apprensione per i giocatori rientrati dalle nazionali ed i possibili casi Covid. La tensione in casaè stata palpabile nelle ultime ore. Con il rientro dei nazionali, il timore è sempre quello che alcuni giocatori possano tornare con problemi fisici, acciacchi e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

, 02 APR - Piotr Zielinski e i tre nazionali italiani delsono risultati negativi al tampone molecolare effettuato stamattina.avrà quindi la rosa a disposizione tranne gli infortunati per la partita di domani contro il Crotone. Per Zielinski, ......commento al post pubblicato sul nostro profilo Instagram! CHI VUOI SULLA PANCHINA DEL? VOTA IL TUO PREFERITO I nomi accostati alla panchina delsono: la riconferma di Gennaro...Il campionato del Napoli riparte domani alle 15.00. Al Diego Armando Maradona arriverà il fanalino di coda Crotone. Una gara sulla carta semplice per gli uomini di Gennaro Gattuso ma da prendere con ...Mertens dovrebbe non essere titolare contro il Crotone. Gattuso potrebbe prediligere il nigeriano dal primo minuti.