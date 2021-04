Napoli, ansia Covid per Zielinski: il reponso del test molecolare... (Di venerdì 2 aprile 2021) Napoli - Si fa in fretta a sentirsi travolti dalla paura, a volte basta poco, anche semplicemente un tampone antigenico che entra in conflitto con quello successivo: Piotr Zielinski è rientrato in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)- Si fa in fretta a sentirsi travolti dalla paura, a volte basta poco, anche semplicemente un tampone antigenico che entra in conflitto con quello successivo: Piotrè rientrato in ...

Advertising

Gazzetta_it : #Napoli, che ansia per #Zielinski: positivo, poi negativo. Domani l’esito del molecolare - sportli26181512 : #Napoli, ansia Covid per Zielinski: il reponso del test molecolare...: Il centrocampista teme una nuova positività… - infoitsport : Napoli, Gattuso in ansia: scoppia il caso Zielinski - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Il Napoli in ansia per Zielinski” - OdeonZ__ : Napoli in ansia, giallo Zielinski: prima è positivo, poi negativo -