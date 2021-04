Felpa corta, 5 idee per abbinarla nel 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Capi comodi e oversize a prova di lockdown? Con l’arrivo della bella stagione la Felpa assume nuove forme: corta. Si “restringe” a livello dell’ombelico, ma è pur sempre morbida e rilassata: tra le tendenze torna il modello cropped, hoodie con cappuccio, con zip o semplice come quella indossata da Jennifer Beals in Flashdance (1983). Un pezzo revival riservato alle teenager? Sfatiamo un mito: ecco 5 outfit per abbinarla nella primavera estate 2021 in chiave adulta. 5 look con la Felpa corta PE21 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) Capi comodi e oversize a prova di lockdown? Con l’arrivo della bella stagione laassume nuove forme:. Si “restringe” a livello dell’ombelico, ma è pur sempre morbida e rilassata: tra le tendenze torna il modello cropped, hoodie con cappuccio, con zip o semplice come quella indossata da Jennifer Beals in Flashdance (1983). Un pezzo revival riservato alle teenager? Sfatiamo un mito: ecco 5 outfit pernella primavera estatein chiave adulta. 5 look con laPE21 guarda le foto ...

Advertising

esterCappellaz3 : Ieri sono andata, come quasi ogni giorno, a camminare con le mie due sorelle. Io sono bionda, loro due more. Avevo… - _iosatura : *Pantaloni *pantaloncini lunghi e maglia e felpa* a manica corta* Mia madre: sempre mia… - _faatiimaaa_ : ad esempio a me è capitato mentre andavo a scuola e avevo la coda e felpa corta con il pantalone della tuta (il pan… - ehtoomuch : Mi fa stra ridere come gli stia corta la felpa di Giulia a Sangio #Amici20 - dmattia_fabiana : @giuliasgolden La felpa è corta come il suo criteriœ ama???? -