«Bridgerton 2», è ufficiale: il Duca di Hastings non ci sarà (Di venerdì 2 aprile 2021) Poche parole sono bastate ad infrangere le belle speranze del pubblico femminile. «Cari lettori», ha cominciato Lady Whistledown, «Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla ricerca di Lord Anthony Bridgerton, determinato a trovare la sua viscontessa, salutiamo Regé-Jean Page, che ha interpretato così trionfalmente il Duca di Hastings. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia Bridgerton», ha scritto l'onnisciente personaggio, comunicando agli spettatori della serie Netflix l'addio del personaggio che più gli è stato caro.

