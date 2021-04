Benevento, i convocati di Inzaghi per la sfida con il Parma (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara contro il Parma in programma domani alle ore 15 al Ciro Vigorito: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Foulon, Pastina, Depaoli, Letizia, Dabo. CENTROCAMPISTI: Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello, Iago Falque, Schiattarella. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 26 calciatoriper la gara contro ilin programma domani alle ore 15 al Ciro Vigorito: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Foulon, Pastina, Depaoli, Letizia, Dabo. CENTROCAMPISTI: Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello, Iago Falque, Schiattarella. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

