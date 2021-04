USA | si confermano in calo i licenziamenti a marzo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Continuano a scendere inegli Stati Uniti nel mese di. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 30.603 posti di lavoro in diminuzione dell’11% rispetto ai 34.531 di febbraio. Si è registrato undell’86% rispetto ai 222.288dello stesso periodo del 2020, anchedello scorso anno è stato il primo mese in cui l’economia americana è stata impattata dalla pandemia. Durante il primo trimestre, sono stati annunciati 144.686 tagli di posti di lavoro, il 58% in meno rispetto ai 346.683 annunciati nel primo trimestre del 2020. “È ormai passato un anno da quando si è verificata la prima ondata dia causa della pandemia e delle successive ...