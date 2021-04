Un Posto al Sole, anticipazioni 1 aprile 2021: eventi e colpi di scena (Di giovedì 1 aprile 2021) Una carrellata di colpi di scena per i protagonisti della soap napoletana. Ecco cosa sta per succedere a Un Posto al Sole oggi 1 aprile 2021. Clara disperata Una nuova puntata Un Posto al Sole oggi con trama ricca di alcune vicende che cambieranno sicuramente il futuro dei protagonisti. Nelle scorse puntate abbiamo potuto vedere di come Ferri continui la sua lotta ai cantieri, con il fido aiuto di Franco Boschi. Dopo il disastro del pranzo a casa di Cotugno con i Sarti, Mariella si vede quasi costretta a fare la pace con Bice per mettere la parola fine a questo continuo battibeccarsi: per questo Sasà affronta Salvatore una volta per tutte. Ma anche Clara è in preda alla disperazione. Il rapporto con Alberto Palladini è sempre stato molto burrascoso ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) Una carrellata didiper i protagonisti della soap napoletana. Ecco cosa sta per succedere a Unaloggi 1. Clara disperata Una nuova puntata Unaloggi con trama ricca di alcune vicende che cambieranno sicuramente il futuro dei protagonisti. Nelle scorse puntate abbiamo potuto vedere di come Ferri continui la sua lotta ai cantieri, con il fido aiuto di Franco Boschi. Dopo il disastro del pranzo a casa di Cotugno con i Sarti, Mariella si vede quasi costretta a fare la pace con Bice per mettere la parola fine a questo continuo battibeccarsi: per questo Sasà affronta Salvatore una volta per tutte. Ma anche Clara è in preda alla disperazione. Il rapporto con Alberto Palladini è sempre stato molto burrascoso ...

