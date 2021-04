Miami Open: fuori Naomi Osaka! (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ salva per ora la posizione n.1 nel ranking mondiale WTA per Ashleigh Barty. La contemporaneità della sua vittoria e la sconfitta della numero 2 Naomi Osaka, consentono all’australiana di tenere la vetta anche dopo questo torneo, comunque vada. La sorpresa, quindi, è il secco 6-0/6-4 con cui Maria Sakkari a mandato a casa la giapponese. Un incontro durato appena 1 ora e 9 minuti in cui le statistiche risultano impietose nei confronti di Naomi Osaka. Solo il 40% di palle messe dentro con la prima battuta ed un ancor peggiore 24% di risposte vincenti sul servizio dell’avversaria. Eppure il pronostico era tutto a favore della ventitreenne di Osaka. Nei 4 incontri precedenti solo uno era stato appannaggio della Sakkari, l’unico finito in due soli set a Cincinnati nel 2018. Ieri invece è stato tutto più semplice. Il gioco grintoso e e aggressivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ salva per ora la posizione n.1 nel ranking mondiale WTA per Ashleigh Barty. La contemporaneità della sua vittoria e la sconfitta della numero 2Osaka, consentono all’australiana di tenere la vetta anche dopo questo torneo, comunque vada. La sorpresa, quindi, è il secco 6-0/6-4 con cui Maria Sakkari a mandato a casa la giapponese. Un incontro durato appena 1 ora e 9 minuti in cui le statistiche risultano impietose nei confronti diOsaka. Solo il 40% di palle messe dentro con la prima battuta ed un ancor peggiore 24% di risposte vincenti sul servizio dell’avversaria. Eppure il pronostico era tutto a favore della ventitreenne di Osaka. Nei 4 incontri precedenti solo uno era stato appannaggio della Sakkari, l’unico finito in due soli set a Cincinnati nel 2018. Ieri invece è stato tutto più semplice. Il gioco grintoso e e aggressivo ...

