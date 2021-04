Andrea Zelletta e Natalia Paragoni aspettano un figlio? L’annuncio: “Vogliamo essere genitori” (Di giovedì 1 aprile 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori? E’ trascorso un mese da quando le luci e le telecamere del Grande Fratello Vip 5 si sono spente. Dallo scorso primo marzo tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 sono tornati alla vita di tutti i giorni al fianco delle loro persone care. Molti di loro però, tramite i social hanno fatto sapere che quel contesto televisivo gli manca un po’. Nonostante non abbia vinto la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, l’ex gieffino Andrea Zelletta è molto contento e soddisfatto del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua storica compagna Natalia Paragoni ha annunciato al magazine Nuovo Tv: ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 aprile 2021)? E’ trascorso un mese da quando le luci e le telecamere del Grande Fratello Vip 5 si sono spente. Dallo scorso primo marzo tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 sono tornati alla vita di tutti i giorni al fianco delle loro persone care. Molti di loro però, tramite i social hanno fatto sapere che quel contesto televisivo gli manca un po’. Nonostante non abbia vinto la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, l’ex gieffinoè molto contento e soddisfatto del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non solo, infatti l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua storica compagnaha annunciato al magazine Nuovo Tv: ...

