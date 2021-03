Perché mettere 100 Grammi di sale nel wc? Per un risultato incantevole! (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pulizia del bagno non è esattamente una delle attività più simpatiche che ci troviamo ad affrontare durante lo svolgimento delle faccende domestiche. Far tornare brillanti i sanitari a volte è davvero un’ impresa ardua. I prodotti in commercio sono piuttosto aggressivi e spesso tossici, a lungo andare possono danneggiare sia il wc che la nostra salute dovendoli comunque respirare durante l’utilizzo. Rivolgiamoci invece a prodotti che troviamo tranquillamente nelle nostre dispense, con un costo minimo otterremo risultati inaspettati. Impariamo a far tornare brillante il nostro wc semplicemente con del sale da cucina. Ingredienti per preparare una miscela pulente per il wc con il sale da cucina 100 Grammi di sale grosso, 100 ml di acqua , una manciata di bicarbonato di sodio. Come preparare la miscela pulente per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pulizia del bagno non è esattamente una delle attività più simpatiche che ci troviamo ad affrontare durante lo svolgimento delle faccende domestiche. Far tornare brillanti i sanitari a volte è davvero un’ impresa ardua. I prodotti in commercio sono piuttosto aggressivi e spesso tossici, a lungo andare possono danneggiare sia il wc che la nostra salute dovendoli comunque respirare durante l’utilizzo. Rivolgiamoci invece a prodotti che troviamo tranquillamente nelle nostre dispense, con un costo minimo otterremo risultati inaspettati. Impariamo a far tornare brillante il nostro wc semplicemente con delda cucina. Ingredienti per preparare una miscela pulente per il wc con ilda cucina 100digrosso, 100 ml di acqua , una manciata di bicarbonato di sodio. Come preparare la miscela pulente per ...

