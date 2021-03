Incubi e videogiochi – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 31 marzo 2021), un binomio spesso vincente: abbiamo scelto cinque dei giochi più belli legati a questi sogni terrificanti. Sogni normali esono eventi simili che si verificano nella mente di un individuo quando questi è addormentato. Tuttavia c’è una piccola distinzione che rende le due esperienze diverse l’una dall’altra: mentre i primi, secondo gli esperti, possono essere “qualsiasi cosa” a livello di “situazioni”, un incubo è invece sempre qualcosa di negativo, che provoca anche al risveglio una certa sensazione di agitazione e perfino paura. Glisono da sempre tra i soggetti preferiti dagli autori di romanzi, film … Speciali giochiRead More L'articolo– Specialeper PC e...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incubi videogiochi

Multiplayer.it

Il gioco NES La prima incursione del franchise TMNT neiè anche la più divisiva. Il ... il gioco è anche ben noto per il suo livello di difficoltà, con molti giocatori che hanno...Piccolicrescono, letteralmente. Little Nightmares 2 , il nuovo platform a tinte horror di Tarsier ...risultato eccezionale se si considera che nello stesso arco di tempo sono usciti...In Amnesia: Rebirth arriva l'Adventure Mode, una modalità che permette di esplorare il mondo di gioco senza paura di spaventarsi.A partire da oggi 29 marzo coloro che ai tempi hanno giocato a Doom 3 potranno rivivere quei caotici e sanguinolenti combattimenti come mai fatto prima, da ...