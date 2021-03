Er Faina | è polemica con Aurora Ramazzotti | interviene Tommaso Zorzi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha recentemente parlato di “Catcalling”, una molestia verbale ancora troppo diffusa: la reazione di Erscatena. “Basta fischi e commenti sessisti per strada”, l’appello diè stato accolto con grande plauso dal mondo del web e in particolar modo dalle donne, stanche di ricevere quello che viene definito catcalling. Si

Damiano Coccia detto Er Faina è tornato al centro della polemica questa volta per il fenomeno del cat calling contro di lui si è scagliato Tommaso Zorzi. Er Faina, oggi, nelle sue Instagram stories ha ..."Non c'è un manuale di rimorchio – sentenzia Er Faina – se uno vede due belle gambe…quando ero piccolino e passava una bella ragazza gridavo 'A fantastica". I video proseguono con una riproduzione di ...