Elodie si scaglia contro l’omofobia: «Indegni, non dovreste essere in Parlamento» (Di mercoledì 31 marzo 2021) X «Indegni. Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento». Non ha usato mezzi termini, Elodie, che nelle sue storie di Instagram ha preso duramente posizione contro la Lega, che sta cercando di affossare il progetto di legge Zan contro l’omotransfobia. Il Carroccio sta infatti facendo ostruzionismo per impedire che il progetto di legge, approvato a novembre alla Camera e in attesa di discussione al Senato, venga calendarizzato in commissione Giustizia per l’esame preliminare. Elodie guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) X «. Questa gente non dovrebbein». Non ha usato mezzi termini,, che nelle sue storie di Instagram ha preso duramente posizionela Lega, che sta cercando di affossare il progetto di legge Zanl’omotransfobia. Il Carroccio sta infatti facendo ostruzionismo per impedire che il progetto di legge, approvato a novembre alla Camera e in attesa di discussione al Senato, venga calendarizzato in commissione Giustizia per l’esame preliminare.guarda le foto ...

